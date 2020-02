Va a Sanremo e si spaccia per il fidanzato di Diletta Leotta, ricoverato in psichiatria (Di martedì 4 febbraio 2020) Diceva di essere il fidanzato di Diletta Leotta, che questa sera salirà sul palco per la prima serata del Festival di Sanremo, poi ha chiesto una camera all'Hotel Royal di Sanremo perché accompagnato dalla showgirl: "Sono il fidanzato di Diletta Leotta, lasciatemi passare". A quel punto, il personale dell'albergo ha allertato la polizia. L'uomo è stato identificato e ricoverato in psichiatria. fanpage

