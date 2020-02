Uomini e Donne Anticipazioni 4 febbraio | Valentina e Umberto hot! Trono Over

Anticipazioni Uomini e Donne oggi - 4 febbraio 2020 | Trono classico o over? : Uomini e Donne Anticipazioni oggi 4 febbraio | Trono classico o over? Torna l’appuntamento con gli Over di Uomini e Donne. Il dating show più popolare di Canale 5 questo martedì 4 febbraio darà spazio nuovamente al Trono Over, mettendo da parte le peripezie del Trono classico. Uomini e Donne è un dating show molto popolare, va in onda da anni ed è condotto dalla fedelissima Maria De Filippi. Di seguito, vediamo quali sono le Anticipazioni ...

Ida Platano in lacrime a Uomini e Donne e Riccardo Guarnieri “cambia vita”. E finisce nella bufera : Ida Platano e Riccardo Guarnieri, c’è aria di crisi all’orizzonte. Per qualcuno anche di rottura nonostante i presupposti facessero pensare a tutt’altro. Al matrimonio, per esempio: dopo la seconda proposta di nozze di lui, fuori dagli studi di Uomini e Donne, i fan non aspettavano altro che una data dopo aver visto la ex dama del trono over provare abiti da sposa su Instagram. E invece il colpo di scena è arrivato proprio in una delle ultime ...

Uomini e Donne oggi : tornano il ballo del cocco e i professionisti di Amici : Uomini e Donne oggi, Tina Cipollari propone di nuovo il ballo dei cocchi per Gemma Galgani: in studio i ballerini di Amici oggi a Uomini e Donne vedremo in onda una nuova puntata del Trono Over. Come sempre è protagonista Gemma Galgani, la quale è uscita con Emanuele, il cavaliere arrivato nel programma la settimana […] L'articolo Uomini e Donne oggi: tornano il ballo del cocco e i professionisti di Amici proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Juan Luis ‘ritorna’ da Gemma : sento che mi manca… : Juan Luis ripensa a Gemma Da anni ormai conosciamo Gemma Galgani. Protagonista indiscussa di Uomini e Donne, circa un mese fa ha chiuso definitivamente la sua conoscenza con Juan Luis. Il napoletano, più volte è stato accusato di essere falso e aver preso in giro la dama, per ottenere visibilità. A distanza di un mese e mezzo dal suo addio al trono over, il medico dentista è ritornato sulla vicenda e su quanto accaduto all’interno del ...

Anticipazioni Uomini e donne trono classico : la fuga di Cecilia Zagarrigo : Il rapporto tra Carlo Pietropoli e Cecilia Zagarrigo si sta incrinando. Malgrado la bella corteggiatrice fosse la preferita del tronista, l’arrivo di Marianna ha sparigliato le carte nello studio di Uomini e donne. La puntata del trono classico in onda lunedì 3 febbraio mostra infatti come Cecilia non sia stata portata in esterna. Carlo Pietropoli attacca Cecilia Zagarrigo: “Sei finta” Dopo la scorsa puntata, come riporta il ...