Uomini e Donne, anticipazioni 4 febbraio 2020. "Sono molto attivo": Gemma sconvolta, Anna lascia Mattia [VIDEO] (Di martedì 4 febbraio 2020) Primo appuntamento settimanale del parterre senior di U&D Dopo un appuntamento dedicato al Trono classico di Uomini e Donne, oggi pomeriggio su Canale 5 va in onda la prima puntata settimanale del parterre senior. Stando alle anticipazioni riportate da Il Vicolo delle News, si partirà come sempre con Gemma Galgani. Quest'ultima è uscita con Emanuele, ovvero il cavaliere che fa personal trainer. Dopo aver cenato insieme, la dama si è irrigidita perchè lui parlando della sua prestanza fisica le ha riferito che è una persona abbastanza attiva anche dal punto di vista sessuale. Dopo aver parlato a lungo dei due, Antonella chiederà di danzare con l'ex fotomodello visto che entrambi sono amanti del ballo e vivono pure vicino. Anche un'altra donna vorrebbe danzare e questo infastidirà molto Gems. Spoiler Trono over: la farà di ballo con i ragazzi di Amici Gli spoiler del Trono ...

