Un’altra persona è morta per il nuovo coronavirus fuori dalla Cina (Di martedì 4 febbraio 2020) La seconda, un 39enne di Hong Kong, con precedenti problemi medici: intanto il numero di casi nel mondo ha superato i 20mila ilpost

teatrolafenice : ?? «Il talento non basta: occorre tenacia. Tra una persona talentuosa senza tenacia e un’altra tenace, ma senza tal… - TonyDrago11 : @fabrizio_sn @giannagancia Un'altra in cerca di visibilità, va di moda sparare cazzate , purché se ne parli ed at… - jacoposo : RT @teatrolafenice: ?? «Il talento non basta: occorre tenacia. Tra una persona talentuosa senza tenacia e un’altra tenace, ma senza talento… -