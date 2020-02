Una trivella italiana per la missione Luna 27 (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Una trivella italiana per la missione Luna 27 – Firmato un contratto da 31,5 milioni di euro nello stabilimento di Nerviano (MI) tra Marco De Fazio, presidente di Leonardo e David Parker direttore dell’esplorazione umana e robotica della Agenzia Spaziale Europea (ESA) per andare sulla Luna e cercare l’acqua con il progetto Prospect, nell’ambito della missione Luna 27, dell’Esa e della agenzia spaziale russa Roscosmos, con il supporto dell’Agenzia spaziale italiana (Asi) e di quella britannica (Uk Space Agency). La Luna può considerarsi come il grande museo naturale del Sistema Solare: nei materiali che la compongono, infatti, c’è la storia della sua formazione e del suo stretto rapporto con la Terra e l’acqua che si va a cercare, una volta estratta dal terreno, potrà servire alle esigenze di una stazione permanente sul nostro satellite. E’ questo l’obiettivo della ... romadailynews

