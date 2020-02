Un posto al sole anticipazioni: ARIANNA bacia SAMUEL a San Valentino! (Di martedì 4 febbraio 2020) Sorpresa (ma neanche tanto, forse?) nelle prossime puntate di Un posto al sole, dove la caparbietà di un uomo innamorato potrebbe iniziare a produrre frutti. Vediamo di cosa si tratta… Nei più recenti episodi abbiamo assistito ad un momento di passione tra Andrea (Davide Devenuto) e ARIANNA (Samanta Piccinetti), che però ora sarà seguito da un non facile dialogo sul loro futuro. Poi il Pergolesi ripartirà e qui per ARIANNA cominceranno i problemi, per via di qualcosa che accadrà negli episodi della prossima settimana. Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Eh sì. Apprenderemo di un nuovo contatto del tribunale dei minori, una nuova convocazione per realizzare quello che era il sogno della coppia. Ma Andrea ora non c’è e sarà quindi l’ennesima occasione persa per la povera ARIANNA, che a San Valentino non sentirà di avere ... tvsoap

