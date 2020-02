Un posto al sole anticipazioni 5 febbraio 2020: Ornella salverà Giulia? (Di martedì 4 febbraio 2020) Nella puntata di Un posto al sole, in onda mercoledì 5 febbraio 2020 su Rai3, sarà Ornella a capire che l'amica Giulia è finita in un brutto guaio: anticipazioni. Un posto al sole torna mercoledì 5 febbraio 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni ci portano al centro della brutta avventura di Giulia, che potrebbe trovare, però, un'inattesa via d'uscita. Mentre Angela e Franco assistono contenti alla ritrovata serenità di Bianca a scuola, la sua insegnate Maria Grazia rivelerà un lato inaspettato e struggente della sua personalità. La presenza di Leonardo, deciso a non rinunciare a Serena, rende i rapporti tra lei e Filippo sempre più difficili. Quando Giulia sembra ormai definitivamente caduta nella trappola di Marcello, Ornella ha l'occasione di intuire il passo falso che sta per ... movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Un posto al sole anticipazioni 5 febbraio 2020: Ornella salverà Giulia? - tumaralnoeim : RT @zanzibardy: Immenso e rosso sopra il grand palais il sole d'inverno viene e se ne va Come lui il mio cuore sparirà e tutto il mio sang… - gma_vic : @NicolaPorro @MaxDelPapa Qualcuno finalmente aprirà la mente ed inizierà a capire che queste sardine sono una grand… -