Udinese, rinforzo in difesa per Gotti: Prodl ad un passo (Di martedì 4 febbraio 2020) Il calciomercato è terminato, ma l’Udinese pesca dalla lista svincolati. Ore decisive per l’arrivo di Sebastian Prodl Sebastian Prodl si avvicina all’Udinese. Il difensore austriaco, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, oggi farà le visite mediche con il club bianconero. Il giocatore, visti i lunghi tempi, ha deciso di svincolarsi dal Watford (altro club di proprietà della famiglia Pozzo) per poter firmare da svincolato con la società friulana. Oggi ci saranno le visite mediche, poi la firma sul contratto. Altro rinforzo in difesa per mister Gotti in vista di questa seconda parte di stagione. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

