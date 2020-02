Uccisi alcuni soldati turchi: sale la tensione a Idlib (Di martedì 4 febbraio 2020) I combattimenti tra le forze governative siriane, appoggiate dalla Russia, e la galassia islamista per il controllo di Idlib prosegue nonostante l’ennesimo cessate il fuoco raggiunto poche settimane fa tra le parti. Di recente il governo di Damasco è riuscito ad avanzare fino a Maraat al Numan, seconda città più importante della provincia nonché simbolo della resistenza contro il presidente Bashar al Assad. La sua riconquista è stata decisiva per il governo siriano, che mira non solo a ripristinare l’integrità territoriale del Paese, ma anche – nel breve periodo – a riprendere il controllo dell’autostrada M4-M5, l’arteria più importante della Siria. L’intensificarsi dei combattimenti nella regione ha però allarmato la vicina turchia e la situazione rischia di farsi ancora più tesa dopo la morte, il 3 febbraio, di quattro soldati turchi. L’escalation su Idlib Da giorni arrivano notizie ... it.insideover

