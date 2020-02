Twitter tenta un vaccino alle fake news sul coronavirus: quando lo cerchi, trovi il sito del ministero della Salute (Di martedì 4 febbraio 2020) Niente siti complottisti, niente bilanci gonfiati, niente campagne per boicottare i negozi cinesi. Il primo risultato che appare in Italia su Twitter quando si cerca la parola chiave “coronavirus” è quello del sito ufficiale ministero della Salute. Si tratta di un altro passaggio della campagna avviata dal social network #KnowTheFacts, che Twitter ha messo in atto per «offrire al pubblico informazioni sempre aggiornate, chiare e affidabili sui temi legati all’immunizzazione e ai vaccini». Ministero della Slaute La pagina che compare cercando “coronavirus” La pagina del sito del ministero della Salute che compare sotto gli occhi dei lettori è un portale dove vengono presentate dieci domande e risposte sul coronavirus, comunicati stampa e anche notizie in cui viene tracciata la cronaca di questi giorni. Questa scelta è legata anche all’attenzione ... open.online

