Tragedia nel Bresciano: Agente di Polizia si Toglie La Vita (Di martedì 4 febbraio 2020) Una Tragedia è avvenuta nelle prime ore di questa mattina a Palazzolo, in provincia di Brescia. Un Agente di Polizia locale si è infatti tolto la Vita. Per compiere il gesto estremo, ha rivolto la pistola d’ordinanza contro sé stesso. L’uomo aveva solo 44 anni. Secondo quanto riferito dall’Ansa, lo sparo è stato sentito attorno alle ore 5:45 di questa mattina, martedì 4 febbraio, in via Torre del Popolo a Palazzolo dell’Oglio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Tuttavia, per l’uomo non c’è stato nulla da fare, se non constatarne il decesso. Attualmente, i Carabinieri della Compagnia di Chieri stanno indagando sul suicidio per comprendere cosa abbia spinto l’Agente di Polizia al gesto. Non è, però, la prima volta che un esponente delle Forze dell’Ordine sia coinvolto in una Tragedia simile. Il 17 dicembre scorso, una soldatessa ... youreduaction

