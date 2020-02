Traffico Roma del 04-02-2020 ore 16:30 (Di martedì 4 febbraio 2020) SCORREVOLE AL MOMENTO IL Traffico SU GRAN PARTE DELLE STRADE DELLA CAPITALE, REGOLARE LA CIRCOLAZIONE ANCHE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE NON MANCANO COMUNQUE GLI INCIDENTI, LA POLIZIA LOCALA NE SEGNALA AL MOMENTO DUE IN PIAZZA S. GIOVANNI DI DIO E IN VIA DI C SULLA LINEA A DELLA METRO E’ PARZIALMENTE RIAPERTA LA STAZIONE BARBERINI, SOLO PER IL FLUSSO DI PASSEGGERI IN USCITA . RESTA ATTIVA LA NAVETTA BUS DI SUPPORTO MA10 TERMINI/REPUBBLICA/BARBERINI. SEMPRE SULLA LINEA A, RESTA CHIUSA PER REVISIONE DI SCALE MOBILI E ASCENSORI LA FERMATA CORNELIA. ATTIVA LA LINEA DI BUS MA13 CORNELIA-VALLE AURELIA. PER SEGUIRE IN TEMPO REALE GLI AGGIORNAMENTI DI TUTTI I NOSTRI SERVIZI SCARICA GRATUITAMENTE LE APP DI LUCEVERDE SU GOOGLE PLAY STORE E SU ITUNES ———————– AUTORE: MASSIMO VESCHI In collaborazione con Luce Verde infomobilità ... romadailynews

