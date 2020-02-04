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Traffico Roma del 04-02-2020 ore 09 | 00

RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA CASILINA ED ...

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Traffico Roma del 04-02-2020 ore 09:00 (Di martedì 4 febbraio 2020) RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA CASILINA ED ARDEATINA INCOLONNAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO. SI STA’ IN FILA SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI, DIREZIONE CENTRO CITTÀ. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA AURELIA TRA IL RACCORDO E VIA DELLA STAZIONE AURELIA. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIALE LIEGI IN PROSSIMITA’ DI VIA PARAGUAY IN DIREZIONE PIAZZA UNGHERIA. SEMPRE PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN VIA CASILINA NEI PRESSI DI VIA DEL GRANO ED IN VIA DEL TORRACCIO DI TORRENOVA IN PROSSIMITA’ DI VIA JACOPO TORRITI. RIAPERTA PARZIALMENTE LA STAZIONE BARBERINI DELLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, SOLO PER IL FLUSSO DI PASSEGGERI IN USCITA . PERTANTO RESTA ATTIVA LA NAVETTA BUS DI SUPPORTO MA10 . CHIUSA LA FERROVIA TERMINI ... romadailynews

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