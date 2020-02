Tra sport e fitness, le nuove tendenze dell'attività fisica (Di martedì 4 febbraio 2020) Se in fatto di attività fisica siete stanchi del Pilates, annoiati del Kickboxing e affaticati dai tapisroulant, e per questi motivi state ormai alla larga da palestre e centri benessere, ecco che nuove discipline e sport tentano di sedurvi. Si chiama Smolball l'invenzione attribuita a Janusz Smolinski, educatore che già negli anni Settanta lanciò l'idea di giocare a tennis ma a squadre. La sua fu un'esigenza: tanti studenti da far divertire e soltanto un campo da tennis a disposizione. L'idea piacque sempre più e contaminò anche centri sportivi svizzeri, quindi fu registrata come marchio e oggi viene praticata in modo popolare. Non ci sono, e se ci sono sono minimi, i contatti fisici tra i giocatori che devono segnare una rete passandosi velocemente la palla, perché il gioco eredita dal basket la regola dei passi massimi che si possono fare portando palla (soltanto quattro) e il tempo ... panorama

SkySportMotoGP : ?? Ripercorriamo la storia d'amore ?? tra il 'Dottore' e la squadra giapponese #SkyMotori #MotoGP - sportli26181512 : #Notizie Festival di Sanremo 2020: per chi tifano cantanti, presentatori e ospiti: L'edizione numero 70 del Festiva… - GruppoHera : Grande successo per Hera Ski 2020: oltre 500 persone tra colleghi #GruppoHera e familiari di tutti i territori dell… -