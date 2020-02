Toyota - Fernando Alonso alla guida della GR Yaris - VIDEO (Di martedì 4 febbraio 2020) Anche Fernando Alonso ha avuto la possibilità di provare in pista la Toyota GR Yaris. Il campione spagnolo, legato alla Casa giapponese nelle competizioni, ha espresso pareri molto positivi nonostante il test limitato a pochi giri sotto la pioggia. La Toyota definisce la vettura "born from WRC" e l'ex pilota di Formula 1 non ha risparmiato i suoi complimenti in merito all'equilibrio tra le prestazioni e la facilità di guida. Vocazione sportiva. La GR Yaris è un prodotto più unico che raro nel panorama attuale e dimostra il ritrovato spirito della Toyota in fatto di vetture sportive. infatti l'unica vettura a ricordare le "homologation special" degli anni 80 e 90, ispirandosi proprio alla tecnologia degli esemplari del mondiale rally. Il telaio è stato sviluppato appositamente con componenti presi da due diverse piattaforme e la meccanica prevede ... quattroruote

