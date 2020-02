Torre del Greco, tenta di strangolare la moglie: arrestato un 53enne (Di martedì 4 febbraio 2020) Torre del Greco: i Carabinieri (chiamati da una delle figlie della coppia) hanno arrestato un 53enne che aveva minacciato di morte e tentato di strangolare la moglie. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Torre del Greco hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un 53enne del posto. Aveva appena aggredito e tentato di strangolare la moglie, minacciandola con un coltello da cucina. Una delle figlie – 16enne – ha contattato il 112 e terrorizzata ha chiesto aiuto ai Carabinieri. Quando sono intervenuti, i militari hanno trovato sulla porta l’altra figlia, di 10 anni, che ha chiesto loro di entrare in fretta. In casa la donna tumefatta e l’aggressore in evidente stato di ebbrezza. Con i genitori la 16enne che aveva allertato la pattuglia. Secondo quanto successivamente dichiarato dalla vittima, il 53enne le aveva puntato il coltello minacciando di ammazzarla e ... 2anews

