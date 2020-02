Torino, Moreno Longo in panchina ma per il futuro si profila un clamoroso ritorno: gli scenari (Di martedì 4 febbraio 2020) Cambio in panchina per il Torino. L’addio di Walter Mazzarri sembrava ormai inevitabile e oggi i granata hanno ufficializzato Moreno Longo come nuovo allenatore. Il Toro deve rialzarsi e provare a rientrare in corsa per l’Europa in questi ultimi mesi di campionato, missione non impossibile. Toccherà ora all’ex tecnico del Frosinone chiudere al meglio la stagione. Longo conosce bene l’ambiente avendoci giocato nelle giovanili e in prima squadra e avendo poi guidato i granata nelle categorie Allievi e Primavera. panchina Torino, è Longo il sostituto di Mazzarri: come cambia l’11 per svoltare la stagione FOTO Moreno Longo potrebbe anche rimanere a lungo termine sulla panchina del Torino, molto dipenderà dai risultati. A giugno, però, si profila una clamorosa novità. La dirigenza sta pensando all’incredibile ritorno di Gian Piero Ventura. ... calcioweb.eu

