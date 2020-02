Torino, Mazzarri esonerato: Moreno Longo il sostituto (Di martedì 4 febbraio 2020) Torino, Walter Mazzarri esonerato. Il tecnico toscano paga un inizio 2020 shock con 17 gol subiti nelle ultime quattro uscite. Torino – Torino, Walter Mazzarri esonerato. La decisione è stata presa dal presidente Cairo dopo una riunione con il resto della dirigenza. L’ipotesi di un cambio alla guida è stata richiesta più volte dai tifosi anche se il patron dei granata aveva sempre preso le difese del proprio allenatore. L’inizio shock in questo 2020, però, ha portato Cairo a cambiare idea. 17 gol subiti in quattro partite è un bottino troppo pesante per pensare di continuare ad andare avanti con Mazzarri. Rescissione consensuale con il tecnico toscano che quindi potrebbe decidere di andare ad allenare all’estero. La scommessa Moreno Longo Il nome scelto per la sostituzione è quello di Moreno Longo. L’ex tecnico del Frosinone è una vecchia ... newsmondo

pisto_gol : 15^anno di presidenza-Cairo: miglior risultato raggiunto dal Torino il 7^posto 2018/19, 63 pt, 52gol fatti, 37subit… - heronimo1964 : @Robertoro80 @PelizzariA87 Ho già risposto in un altro post...Non credo a nulla che non sia pronunciato dall’intere… - 100x100Napoli : Finisce l'avventura di #Mazzarri al #Torino -