Torino, Longo tende la mano ai tifosi: «Ricreiamo un clima positivo» (Di martedì 4 febbraio 2020) Torino, Longo tende la mano ai tifosi nel corso della conferenza stampa di presentazione: «Ricreiamo un clima positivo» E’ una tifoseria che conosco bene e che stimo perchè so che apporto può dare. Mi auguro che il mio arrivo possa essere un motivo per ricreare un clima di positività tra squadra e tifosi. Poi sono consapevole che dobbiamo essere noi a trascinare i nostri tifosi offrendo prestazioni all’altezza del blasone della società e delle qualità della squadra. Comunque spero che per primi i tifosi si stringano intorno alla squadra per cercare di sovvertire una stagione che ha ancora molto da dare da qui alla fine Leggi su Calcionews24.com calcionews24

TorinoFC_1906 : Moreno Longo allenatore del Torino ?? - Radio1Sport : ???@Rolly1983, ex granata a #PallaAlCentro con @giorgiomatto: 'Mi piace come Moreno Longo gestisce spogliatoio, è un… - MatteoPedrosi : Il Torino Football Club comunica che questo pomeriggio, alle ore 15.30 presso lo stadio Olimpico 'Grande Torino', s… -