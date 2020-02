Tiziano Ferro si commuove mentre canta Almeno tu nell’universo, ad Amadeus: “Ho rovinato tutto” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tiziano Ferro si commuove a Sanremo 2020 dopo aver cantato la canzone “Almeno tu nell’universo” di Mia Martini. Sul finire del pezzo, quando il brano volgeva al termine, il super ospite del Festival si è commosso e non è riuscito a terminare. Rivolto ad Amadeus, ha detto: “Ho rovinato tutto” e lo ha abbracciato, spiegando di non aver trattenuto l'emozione di un brano che Mia Martini ha cantato a Sanremo 1989 con la stessa intensità. fanpage

