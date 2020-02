Tiziano Ferro piange al Festival di Sanremo: “Ho sbagliato tutto” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tiziano Ferro durante il Festival di Sanremo è scoppiato in lacrime mentre si esibiva in una cover di Mia Martini Tiziano Ferro, come annunciato in precedenza, è uno degli ospiti fissi di quest’edizione del Festival di Sanremo. L’artista di Latina si è esibito prima con un pezzo di Domenico Modugno e successivamente ha calcolato le … L'articolo Tiziano Ferro piange al Festival di Sanremo: “Ho sbagliato tutto” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

trash_italiano : POSSO VOTARE TIZIANO FERRO? #Sanremo2020 - MarioManca : «Un po' non ce l'ho fatta, ma io lo volevo fare. Era il mio sogno, quindi chissenefrega». E io vorrei essere Amadeu… - _the_jackal : Questa cosa che Tiziano Ferro è tornato a cantare ci ricorda qualcosa #sanremo2020 -