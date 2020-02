Tiziano Ferro: avete mai visto il suo ex fidanzato? Chi è il famoso cantante (Di martedì 4 febbraio 2020) Tiziano Ferro sarà uno degli ospiti del prossimo Festival di Sanremo. Sarà accanto ad Amadeus sul palco ma è possibile che in platea ad applaudirlo ci sia il marito Victor Allen. Tiziano e Victor si sono sposati nel 2019, prima a Los Angeles e poi con rito civile in una splendida villa di Sabaudia, alla … L'articolo Tiziano Ferro: avete mai visto il suo ex fidanzato? Chi è il famoso cantante proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

rtl1025 : .@TizianoFerro ha scelto di devolvere in beneficenza il compenso frutto della sua partecipazione alla 70esima edizi… - SkyTG24 : Tiziano Ferro devolve il cachet di Sanremo 2020 in beneficenza - repubblica : Festival di Sanremo, Tiziano Ferro devolverà in beneficenza il suo compenso -