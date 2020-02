Tiromancino si finge un “nonnetto terribile” per sfuggire al telemarketing | VIDEO (Di martedì 4 febbraio 2020) Tiromancino si finge un “nonnetto terribile” per sfuggire al telemarketing: il VIDEO esilarante Federico Zampaglione, il leader dei Tiromancino, è già entrato nello spirito del Carnevale e ha deciso di fingersi un “nonnetto terribile” per sfuggire alle grinfie dell’asfissiante telemarketing. Zampaglione ha pubblicato un VIDEO su Facebook che riprende lo scherzo all’ignara operatrice di telemarketing. “Parto col dire che queste cose non si dovrebbero fare e ho pieno rispetto di chi lavora in ogni campo”, inizia col giustificarsi, poi spiega: “Però poi mentre stai lavorando tu e continuano a chiamarti 2000 volte da numeri diversi con assurde promozioni in cui di base ti chiedono soldi… allora ci scappa lo scherzaccio e metto in scena il nonnetto terribile”. Uno scherzo di cui poi il frontman dei Tiromancino si è ... tpi

