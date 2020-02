“Tina Cipollari mi ha stancato, lascio Uomini e Donne”: Maria De Filippi arrabbiata con l’opinionista (Di martedì 4 febbraio 2020) Ritorna in onda il Trono classico di U&D Dopo quattro giorni dedicati esclusivamente al parterre senior di Uomini e Donne, finalmente nel pomeriggio di lunedì è tornato il Trono classico. In puntata erano presento i tronisti: Carlo, Sara e la new entry Daniele Dal Moro. E a proposito di Pietropoli, c’è stato l’abbandono di una sua corteggiatrice: Cecilia Zagarrigo. La decisione di trasmettere solo un appuntamento settimanale dei giorni è dettato dal fatto che non riscuote lo stesso successo degli episodi dedicati a dame e cavalieri. E proprio lì la storica opinionista Tina Cipollari si scatena con una persona in particolare. Il successo del Trono over di Uomini e Donne Da un decennio esatto nel dating show di Maria De Filippi è presente il Trono over di Uomini e Donne. Le storie delle dame e cavalieri appassionano circa 3,5 milioni di telespettatori. In particolare ... kontrokultura

KontroKulturaa : “Tina Cipollari mi ha stancato, lascio Uomini e Donne”: Maria De Filippi arrabbiata con l'opinionista - - _aleorli : L’anno prossimo Tina Cipollari a condurre #Sanremo70 grazie #uominiedonne regina totale del trash - vale_enne : Mi rivolgo al direttore del museo degli Uffizi a Firenze. Abbiamo una nuova opera da esporre nella sala con Bottice… -