The Staggering Girl: il trailer del mediometraggio di Luca Guadagnino con Julianne Moore (Di martedì 4 febbraio 2020) Julianne Moore è la protagonista di The Staggering Girl, un mediometraggio diretto da Luca Guadagnino di cui è stato condiviso il trailer. The Staggering Girl, di cui è stato diffuso il trailer e una clip, è il mediometraggio diretto da Luca Guadagnino che verrà distribuito da MUBI in tutto il mondo il 15 febbraio dopo essere stato presentato alla Quinzaine des Réalisateurs durante il Festival di Cannes. Il video promozionale regala qualche anticipazione riguardante l'atmosfera del progetto con un forte legame con il mondo della moda, mentre la clip mostra la protagonista interpretata da Julianne Moore inseguire una donna. Il regista Luca Guadagnino ha scelto come interpreti di The Staggering Girl star del calibro di Julianne Moore, Kyle MacLachlan, Mia Goth, KiKi ... movieplayer

tisxtospase : RT @voguefedmemore: the staggering girl (2020) - by luca guadagnino and pierpaolo picolli - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Staggering Girl: il trailer del mediometraggio di Luca Guadagnino con Julianne Moore… - voguefedmemore : the staggering girl (2020) - by luca guadagnino and pierpaolo picolli -