The Mandalorian 2: a ottobre arriveranno i nuovi episodi della serie su Disney+! (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Disney+ ha annunciato quando arriverà in streaming The Mandalorian 2, la seconda stagione della serie ambientata nell'universo di Star Wars. The Mandalorian 2 arriverà prima del previsto su Disney+: la seconda stagione della serie ambientata nell'universo di Star Wars debutterà infatti nel mese di ottobre. A rivelare l'atteso aggiornamento è stato Bob Iger, l'amministratore delegato della Disney durante un incontro con gli investitori. I fan di The Mandalorian, e ovviamente dell'adorabile Baby Yoda, dovranno quindi attendere fino all'autunno per scoprire cosa accadrà nel secondo capitolo della storia ideata da Jon Favreau. La storia si era interrotta, attenzione , con il cacciatore di taglie Din Djarin, il protagonista interpretato da Pedro Pascal, che decide di diventare il protettore della creatura che ... movieplayer

