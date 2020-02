Terremoto, nuova forte scossa in Turchia: avvertita anche al Sud Italia [AGGIORNAMENTI LIVE] (Di martedì 4 febbraio 2020) Una forte scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Turchia. La scossa, di magnitudo 5.0, si è verificata poco fa alle ore 18.55. L’epicentro è stato localizzato vicino Akhisar, in Turchia, mentre l’ipocentro a soli 9.7Km di profondità. Si è trattata di una scossa intensa e superficiale, che è stata lievemente avvertita anche al Sud Italia. Seguiranno AGGIORNAMENTI live.L'articolo Terremoto, nuova forte scossa in Turchia: avvertita anche al Sud Italia AGGIORNAMENTI LIVE Meteo Web. meteoweb.eu

RadioCL1 : Nuova scossa di terremoto in provincia di Enna. La più forte ieri di magnitudo 3,6 - infoitinterno : Nuova scossa di terremoto in Calabria, nessun danno alle persone - CalNews : Albi :: Nuova forte scossa di terremoto di magnitudo 3.1. -