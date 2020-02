Terremoto in Sicilia: scossa a Troina, avvertita anche a Messina e Catania [DATI e MAPPE] (Di martedì 4 febbraio 2020) Un Terremoto magnitudo ML 2.9 si è verificato a 4 km sud da Troina (Enna) alle 06:02:12, ad una profondità di 26 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, ed è stato avvertito dalla popolazione di Messina, Catania, Siracusa, Capo d’Orlando, Giarre, Augusta, Zafferana Etnea, Lentini, Nissoria, Cefalù (DATI “Hai Sentito il Terremoto”).L'articolo Terremoto in Sicilia: scossa a Troina, avvertita anche a Messina e Catania DATI e MAPPE Meteo Web. meteoweb.eu

