Tennis, Federico Gaio eliminato da Pedro Martínez Portero al primo turno a Cordoba. L’azzurro ko in tre set (Di martedì 4 febbraio 2020) Niente da fare per Federico Gaio, ripescato come lucky loser nell’ATP 250 di Cordoba 2020. L’azzurro, che era stato eliminato da Facundo Bagnis nel turno decisivo delle qualificazioni sulla terra rossa argentina, è stato nuovamente sconfitto dallo spagnolo Pedro Martínez Portero (n.150 del mondo) con il punteggio di 4-6 6-3 6-4 in 2 ore e 12 minuti di partita. Una prestazione buona quella del n.124 ATP, che ha cercato di lottare fino alla fine con l’iberico, più lucido però nel parziale decisivo. Nel primo set l’inizio dell’azzurro è convincente: servizio strappato a zero a Martínez Portero nel terzo game e break confermato nel quarto. Gioca bene il nostro portacolori e la palla del secondo break costruita lo testimonia. Manca però concretezza all’italiano, abile comunque a gestire i propri turni al servizio fino al termine della frazione, conclusa ... oasport

