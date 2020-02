Teatro, Cipriano rischia il processo per diffamazione nei confronti di Foti (Di martedì 4 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Il Gip Paolo Cassano non ha archiviato la denuncia presentata da parte dell’ex sindaco di Avellino Paolo Foti nei confronti di Luca Cipriano. Il prossimo 17 marzo è fissata l’udienza per preliminare per decidere in merito alla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal pm Cecilia Annecchini. Foti presentò querela dopo la conferenza stampa al vetriolo del capogruppo di minoranza di “Mai Più”. L’accusa mossa nei confronti di Cipriano è di diffamazione nei confronti di Foti. Un braccio di ferro durato a lungo ed oggi finito in tribunale. Lo stesso Cipriano querelò l’ex sindaco del comune capoluogo. L'articolo Teatro, Cipriano rischia il processo per diffamazione nei confronti di Foti proviene da Anteprima24.it. anteprima24

ilCiriaco : #Irpinia Teatro, Cipriano rischia un processo per diffamazione nei confronti di Foti - wam_the : Teatro, conferenza 'contro' l'allora sindaco Foti: Cipriano davanti al gup. Rischia il processo -