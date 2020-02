Tbc: nasce un Consorzio internazionale per lo studio di nuovi farmaci (Di martedì 4 febbraio 2020) Padova, 4 feb. (Adnkronos) - Oltre 30 Partner da 13 Paesi diversi con un budget di più di 200 milioni di euro per lo sviluppo di farmaci contro la tubercolosi, questo il Progetto European Regimen Accelerator for Tuberculosis (ERA4TB), che si dedicherà allo sviluppo di un nuovo e più potente trattame liberoquotidiano

peoplexplanet : Il primo progetto di #sanità mobile integrata italiano nasce a #Milano e punta a sconfiggere la #tubercolosi.… - peoplexplanet : Il primo progetto di #sanità mobile integrata italiano nasce a #Milano e punta a sconfiggere la #tubercolosi.… - peoplexplanet : Il primo progetto di #sanità mobile integrata italiano nasce a #Milano e punta a sconfiggere la #tubercolosi.… -