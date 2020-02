Svelata la trama della serie tv Loki su Disney+, chiarimenti sul personaggio e ambientazione (Di martedì 4 febbraio 2020) La Disney ha svelato la trama della serie tv Loki, uno dei programmi televisivi più attesi sulla piattaforma di streaming. Noto per essere uno dei principali villain del Marvel Cinematic Universe, il personaggio interpretato da Tom Hiddleston è senza dubbio uno delle figure più di rilievo dell'intero franchise. L'attore britannico ha debuttato nel ruolo di Loki nel 2011, grazie al film Thor. Fin da subito è diventato popolare tra i fan, tanto da guadagnarsi una serie tutta sua. L'annuncio dello show è stato dato quasi due anni fa, insieme ai progetti della Fase 4 del Marvel Universe e ad altri spin-off/sequels. La serie Loki è composta da sei episodi, tutti diretti dalla regista di Sex Education, Kate Herron. Ecco la sinossi ufficiale: In Marvel Studios’ Loki, il mercuriale villain Loki (Tom Hiddleston) riprende il suo ruolo come Dio degli Inganni in una nuova serie ambientata dopo ... optimaitalia

