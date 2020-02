Stefano, malato di distrofia che rinuncia all'eutanasia: "Salvato da Facebook" (Di martedì 4 febbraio 2020) Francesca Bernasconi Stefano Gheller, 47 anni, per il momento ha scelto di rinunciare all'eutanasia: "Ho capito che se sei circondato da amici puoi vivere con dignità" Aveva scelto il suicidio assistito in Svizzera, per mettere fine alle difficoltà e alla sofferenza legate alla sua malattia. Ma Facebook lo ha strappato alla morte, perché "ho capito che se sei circondato da amici puoi vivere con dignità". A parlare, in un'intervista a Libero, è Stefano Gheller, 47enne di Cassola (in provincia di Vicenza), che aveva pensato di togliersi la vita, data la sofferenza e la solitudine causategli da una grave forma di distrofia muscolare, di cui soffre fin dalla nascita. La sua vita, racconta, è sempre stata una lotta e alle difficoltà quotidiane, di chi non può mangiare, respirare o camminare da solo, si sono aggiunte quelle economiche. Stefano, infatti, vive da solo, assistito da ... ilgiornale

