Star Wars: Poe Dameron, interpretato da Oscar Isaac, al centro di un film spinoff della saga? (Di martedì 4 febbraio 2020) Le origini del pilota della Ribellione Poe Dameron, interpretato da Oscar Isaac, potrebbero essere al centro di un nuovo film spinoff di Star Wars. Poe Dameron, uno dei protagonisti della recente trilogia di Star Wars potrebbe essere il protagonista di un film spinoff che ne racconterebbe le origini, un po' come accaduto anni fa con il progetto dedicato alla giovinezza di Han Solo che è stato completato dal regista Ron Howard dopo alcuni cambiamenti compiuti dietro la macchina da presa. Oscar Isaac potrebbe riprendere il ruolo del pilota per raccontare con più attenzione gli anni in cui, come svelato in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, il personaggio non era ancora entrato a far parte della Resistenza. A sviluppare la sceneggiatura del potenziale lungometraggio totalmente ... movieplayer

folucar : RT @Rosso99739161: Star Wars made in Italy: nuovi impianti a Quirra. Altro che programmi di bonifica e disinquinamento, risanamento socio-a… - Pietro__Bruno : RT @Rosso99739161: Star Wars made in Italy: nuovi impianti a Quirra. Altro che programmi di bonifica e disinquinamento, risanamento socio-a… - MCiangola : RT @Rosso99739161: Star Wars made in Italy: nuovi impianti a Quirra. Altro che programmi di bonifica e disinquinamento, risanamento socio-a… -