Squilla un telefonino al concerto: Ezio Bosso rimprovera il pubblico (Di martedì 4 febbraio 2020) Squilla un telefonino durante un concerto di Ezio Bosso e il Maestro riprende il pubblico. È successo ad Ancona, nella cornice del Teatro delle Muse. L’esibizione di Ezio Bosso assieme alla Filarmonica Marchigiana e l’oboista Francesco de Rosa è stata infatti improvvisamente disturbata dallo squillo di un cellulare. L’orchestra tutta si stava esibendo sulle note di Strauss, Beethoven e Mozart, incantando il pubblico di Ancona. Ezio Bosso. telefonino Squilla durante concerto Il Maestro, visibilmente infastidito dall’interruzione, ha reagito prolungando la pausa. Una pausa molto lunga, all’incirca di un minuto, che già aveva fatto insospettire il pubblico. Alla fine dell’esecuzione, Ezio Bosso ha voluto parlare direttamente ai suoi spettatori, per far comprendere a tutti la sua disapprovazione. Bosso ha detto, rivolto alla platea: “È un vaso ... notizie

