Spreco alimentare | quello domestico è calato del 25% | “Più consapevolezza” Ma finiscono

Buone notizie : lo Spreco alimentare diminuisce del 25% : (foto: Getty Images) Gli italiani buttano meno cibo. La buona notizia (per le tasche e per l’ambiente) arriva alle soglie della settima giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, che cade il 5 febbraio. Secondo i dati raccolti dall’osservatorio Waste Watcher di Last Minute Market/Swg, nella case si registra un calo di circa il 25 per cento degli sprechi alimentari. Basta qualche numero a illustrare l’inversione di tendenza: se ...

Giornata nazionale contro lo Spreco alimentare : doggy bag per 4 italiani su 10 : “Quasi quattro italiani su dieci (37%) quando escono dal ristorante si portano sempre, spesso o almeno qualche volta a casa gli avanzi con la cosiddetta “doggy bag”, il contenitore per portare via il cibo non consumato ed evitare così che venga buttato“: è quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixe’ sugli sprechi alimentari degli italiani in vista della ricorrenza della settima Giornata nazionale contro lo spreco alimentare che ...

Giornata Nazionale contro lo Spreco alimentare : in Italia persi ogni anno 65 kg di cibo a testa : Cambiamenti climatici, insicurezza alimentare e carenza d’acqua disponibile hanno un fattore comune, lo spreco alimentare. In Italia in media, sprechiamo ogni anno 65kg di cibo[1] pro capite, una quantità che – secondo il Food Sustainability Index[2] ci pone, in Europa, al 13° posto per quantità di cibo edibile che si perde a monte della filiera agro-alimentare e per sprechi durante le fasi di trasformazione, distribuzione e consumo[3]. Lo ...

Milano - un anno di lotta contro lo Spreco alimentare : salvati 154mila pasti e 77 tonnellate di cibo : Ad un anno dall'apertura, l'Hub di via Borsieri, a Milano, fa registrare grandi risultati nell'ottica della battaglia allo spreco alimentare. Grazie alla collaborazione con 21 organizzazioni no profit, 11 supermercati e 5 mense aziendali, sono state salvate 77 tonnellate di cibo, pari a 154mila pasti, per un valore totale di 308mila euro. E per il 2020 è già pronta l'apertura di un altro Hub, in zona Lambrate.Continua a leggere