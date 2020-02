Sport: Il Napoli non è più la squadra depressa che Ancelotti ha lasciato sull’orlo della guerra civile (Di martedì 4 febbraio 2020) Sport celebra oggi il trionfo del Napoli sulla Sampdoria. Una prestazione che, eppur con qualche sbavatura, deve essere di monito per il Barcellona, prossimo avversario degli azzurri in Champions Il Barça farebbe bene a non copiare la passività della difensa genovese, clamorosa in entrambe le azioni dei gol Non si tratta di una prestazione senza difetti, anzi la formazione di Gattuso ha permesso alla Sampdoria di recuperare due gol di svantaggio e ha sofferto fino alla metà della ripresa, ma l’impressione che ne deriva è comunque di un cambiamento fort Napoli ha poco a che fare con la squadra depressa e ansiosa che Carlo Ancelotti ha lasciato sull’orlo della guerra civile, ma Gennaro Gattuso ha ancora molto lavoro da fare L'articolo Sport: Il Napoli non è più la squadra depressa che Ancelotti ha lasciato sull’orlo della guerra civile ... ilnapolista

