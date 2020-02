Spadafora: voglio le tecnologie anti-razzismo già a Euro 2020 (Di martedì 4 febbraio 2020) Le nuove tecnologie anti-razzismo già all’inaugurazione di Euro 2020 a Roma. E’ l’auspicio del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, che in audizione alle commissioni riunite Cultura di Camera e Senato sulle linee programmatiche del Governo in materia di sport, annuncia di aver aperto “con la Federcalcio e il ministero dell’Interno un tavolo tecnico” sulla questione sicurezza negli stadi e sulle misure contro razzismo e discriminazione. “Nel giro di poche settimane dovremmo poter sperimentare l’utilizzo di nuove tecnologie, che speriamo di poter utilizzare in via sperimentale già per la partita inaugurale degli Europei di calcio, il 12 giugno a Roma”. L'articolo Spadafora: voglio le tecnologie anti-razzismo già a Euro 2020 ilNapolista. ilnapolista

