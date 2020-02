“Sono pietrificata”. Shannen Doherty, il cancro è tornato. Notizie devastanti per la Brenda di Beverly Hills (Di martedì 4 febbraio 2020) La notizia che nessuno avrebbe voluto sentire è arrivata. La battaglia di Shannen Doherty contro il cancro non è finita. L’attrice americana – nota per i ruoli di Brenda in Beverly Hills e Prue in Streghe – è di nuovo malata. Ad annunciarlo è stata la stessa Shannen Doherty. Da un anno, in verità, la voce che la situazione fosse in peggioramento aveva iniziato a serpeggiare tra gli addetti ai lavori. Ma solo ora Shanner Doherty ha deciso di rompere il silenzio è parlare pubblicamente. Ora che il tumore è al quarto stadio e mostra la sua terribile faccia e il suo ringhio rimasto nascosto per due anni. La battaglia di Shannen Doherty infatti era iniziata nel 2015 e che sembrava conclusa nel 2017, ma a distanza di 3 anni non è cambiato nulla. Continua dopo la foto “È una pillola amara da ingoiare. Sono pietrificata e spaventata per quello che sta accadendo”, ha ammesso l’amica del defunto ... caffeinamagazine

