Sondaggi politici Lega sopra il 33% | vola Pd | frena Meloni | crollo M5s al 13 | 9%

Sondaggi politici elettorali oggi 4 febbraio 2020 : balzo del Pd - stabile la Lega. Crollo del M5S : Sondaggi politici elettorali oggi 4 febbraio: ultimissimi Sondaggi politici elettorali – Salgono Lega e Pd, crolla il M5S: sono in sintesi i risultati degli ultimi Sondaggi politici diffusi dall’istituto Swg e diffusi, come di consueto, dal TgLa7 nell’edizione serale del lunedì. L’effetto Emilia-Romagna, dunque, premia il Partito Democratico, mentre non scalfisce il consenso di Matteo Salvini a livello nazionale. Il M5S scende ...

Sondaggi politici Elettorali Febbraio 2020 : news Lega - Movimento 5 Stelle e PD : Con gennaio oramai alle spalle, ci si avvia verso un nuovo anno ricco di novità e fermento sul piano politico. Gli esiti delle elezioni nelle regioni di Emilia Romagna e Calabria rappresentano un importante punto di inizio per avere un quadro ancora più chiaro dello scenario italiano, anche se è altrettanto importante tenere presenti tutti gli sviluppi già iniziati alla fine del 2019. Sicuramente il prossimo mese sarà decisivo per comprendere ...

Sondaggi politici - il Pd cresce sull’onda del successo alle regionali. M5s ai minimi dal 2013 : Che impatto hanno avuto le elezioni regionali sui partiti politici italiani? L'appuntamento elettorale ha messo in luce diversi punti critici per la Lega di Matteo Salvini, che non solo è risultata sconfitta in Emilia Romagna, ma non ha nemmeno riscosso il successo sperato in Calbria. Il Partito democratico, invece, con la vittoria di Stefano Bonaccini, riprende fiato. Il tutto mentre il Movimento Cinque Stelle continua inesorabilmente nel suo ...

Sondaggi politici elettorali dopo le elezioni in Emilia : bene PD e FDI - crolla M5S : Fine settimana e arrivano anche oggi 31 gennaio 2020 i nuovi Sondaggi politici elettorali alla luce di quanto accaduto durante le elezioni regionali in Emilia Romagna. La vittoria del PD sembra fare bene anche a livello nazionale, con il partito di Zingaretti in crescita. Male invece il M5S, sempre più in calo e secondo gli italiani intervistati ormai giunto alla fine della sua corsa. Vediamo tutti i dati elaborati da Emg Acqua per Agorà dopo ...

Sondaggi politici Eumetra : crisi M5S - la colpa è di Di Maio : Sondaggi politici Eumetra: crisi M5S, la colpa è di Di Maio L’unico colpevole della crisi del Movimento 5 Stelle è Luigi Di Maio. E’ lui ad aver affondato i Cinque Stelle secondo il 47% degli italiani intervistati dai Sondaggi politici di Euromedia per Quarta Repubblica. Solo il 38% lo assolve mentre il 15% preferisce non esprimersi. Dimettendosi, è il ragionamento che fanno gli italiani, ha ammesso il proprio fallimento. ...

Sondaggi politici Ixè : Fratelli d'Italia al 12% : Il partito di Giorgia Meloni è l'unico a crescere significativamente. In calo il Carroccio, che si attesterebbe al 28,2%. di Alessandro Latterini Sondaggi politici – L'istituto Ixè diretto da Roberto Weber ha diffuso le intenzioni di voto a livello nazionale durante la trasmissione CartaBianca andata in onda in prima serata su Rai 3. Rispetto a sette giorni fa, all'interno della maggioranza ci sarebbero delle variazioni dei livelli di consenso. ...