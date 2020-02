Sondaggi politici elettorali oggi 4 febbraio 2020: balzo del Pd, stabile la Lega. Crollo del M5S (Di martedì 4 febbraio 2020) Sondaggi politici elettorali oggi 4 febbraio: ultimissimi Sondaggi politici elettorali – Salgono Lega e Pd, crolla il M5S: sono in sintesi i risultati degli ultimi Sondaggi politici diffusi dall’istituto Swg e diffusi, come di consueto, dal TgLa7 nell’edizione serale del lunedì. L’effetto Emilia-Romagna, dunque, premia il Partito Democratico, mentre non scalfisce il consenso di Matteo Salvini a livello nazionale. Il M5S scende ancora, avvicinandosi pericolosamente a quota 10 per cento, mentre Italia Viva di Matteo Renzi arranca. Sondaggi politici elettorali: IL SondaggiO DI SWG Secondo il consueto Sondaggio di Swg, la Lega guadagna in una settimana uno 0,3 per cento, portandosi al 33,3 per cento. Come detto, però, è il Pd a guadagnare più di tutti. Il partito guidato da Nicola Zingaretti, infatti, passa dal 17,5 per cento dello scorso 26 gennaio al 19,7 per cento ... tpi

