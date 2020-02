Sondaggi elettorali Piepoli: elettori M5S respingono l’alleanza con il Pd (Di martedì 4 febbraio 2020) Sondaggi elettorali Piepoli: elettori M5S respingono l’alleanza con il Pd Ci sono poche variazioni significative nelle intenzioni di voto registrate dai Sondaggi elettorali Piepoli per il talk show di Rai2, Povera Patria. Nell’area di governo, l’unica forza politica ad incrementare il proprio consenso è il Partito Democratico che cresce di mezzo punto al 20%, in linea con la media Sondaggi nazionale. Al contrario, il Movimento 5 Stelle paga i risultati deludenti ottenuti alle regionali: i pentastellati lasciano per strada un punto percentuale attestandosi al 15,5%. Altri istituti di Sondaggio danno il Movimento (Ipsos e Emg) ben più sotto, tra il 14 e il 13%. Rimanendo nel campo della maggioranza di governo, i Sondaggi elettorali di Piepoli non registrano movimenti per Italia Viva e LeU, fermi rispettivamente al 4,5% e al 2%. In totale l’area di governo raccoglie ... termometropolitico

