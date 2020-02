Smart e sostenibile: come sarà il nuovo ponte di Genova (Di martedì 4 febbraio 2020) Una barca che ‘galleggia’ nell’aria tra terra e mare. sarà così il nuovo ponte di Genova: semplice ma non banale; innovativo e sostenibile. Il progetto, che porta la firma dell’architetto genovese, Renzo Piano, oltre a restituire al capoluogo ligure un’infrastruttura strategica per le connessioni stradali e i trasporti di Genova, della Liguria e del territorio italiano, creerà anche una possibilità di recupero di un’area fortemente industrializzata. La realizzazione del nuovo ponte, che dovrebbe essere inaugurato in primavera, è stata affidata a PerGenova, la società consortile per azioni costituita da Fincantieri Infrastructure e Salini Impregilo. Tutti numeri del nuovo viadotto sul Polcevera. Nel cantiere che non si ferma mai, gli uomini del consorzio sono al lavoro 24 ore su 24 per costruire tutte le 18 pile in cemento armato che sosterranno i 1.067 metri del nuovo viadotto. La ... meteoweb.eu

