Slittino, Mondiali 2020: i convocati dell’Italia. Guida la pattuglia azzurra Dominik Fischnaller (Di martedì 4 febbraio 2020) Tutto pronto per l’appuntamento dell’anno per quanto riguarda la stagione dello Slittino su pista artificiale. Si ferma parzialmente la Coppa del Mondo, ci si sposta verso la Russia per i Mondiali: ad ospitare la manifestazione iridata, che si svolgerà dal prossimo 14 febbraio, sarà la pista olimpica di Sochi. Armin Zoeggeler, direttore tecnico della Nazionale azzurra, ha scelto i convocati per l’appuntamento: Andrea Voetter, Verena Hofer, Ivan Nagler, Emanuel Rieder, Nina Zoeggeler, Patrick Rastner, Simon Kainzwaldner, Marion Oberhofer, Fabian Malleier, Ludwig Rieder, Kevin Fischnaller e Dominik Fischnaller. La stella sarà ovviamente Fischnaller che è in formissima in questa stagione, con il secondo posto parziale nella classifica di Coppa: l’obiettivo non possono che essere le medaglie. Occhio anche ai doppi, che si sono ben disimpegnati fino ad ora, e ad ... oasport

