Senato, trovato accordo in maggioranza per le tre presidenze di commissione vacanti (Di martedì 4 febbraio 2020) La maggioranza ha trovato un accordo sulle tre poltrone di presidente di commissione del Senato, che sono vacanti da alcune settimane. Alla guida delle commissione Difesa andrà Laura Garavini di Italia viva, Susy Matrisciano del Movimento 5 Stelle andrà a presiedere la commissione Lavoro mentre il nuovo vertice di quella Igiene e Sanità sarà Stefano Collina del Pd. I nomi sono il frutto di una soluzione transitoria con l’impegno a una revisione a metà legislatura, a cui si è arrivati dopo una riunione di maggioranza in serata. I tre nuovi presidenti saranno eletti mercoledì 5 febbraio alle 8 e 30. I ruoli sono vacanti dopo l’elezione a governatrice dell’Umbria della leghista Donatella Tesei, che era alla guida della Difesa; della nomina a ministro del Lavoro della grillina Nunzia Catalfo, precedentemente alla presidenza della commissione Lavoro; e della nomina a viceministro della ... ilfattoquotidiano

The_ChosenOne_1 : RT @fattoquotidiano: Senato, trovato accordo in maggioranza per le tre presidenze di commissione vacanti - Noovyis : (Senato, trovato accordo in maggioranza per le tre presidenze di commissione vacanti) Playhitmusic - - fattoquotidiano : Senato, trovato accordo in maggioranza per le tre presidenze di commissione vacanti -