Seggiolini anti-abbandono, come funziona il bonus per l’acquisto: chi può richiederlo e come (Di martedì 4 febbraio 2020) Dal 20 febbraio sarà possibile registrarsi sulla piattaforma attraverso cui richiedere il bonus da 30 euro per l'acquisto dei Seggiolini anti-abbandono per i bambini di età inferiore ai 4 anni. Andiamo a vedere come registrarsi e come richiedere il bonus e il rimborso per chi deve acquistare o ha già acquistato i dispositivi salva-bebè. fanpage

