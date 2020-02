Scritta contro la Lega, il commissario se la prende con la sinistra (Di martedì 4 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCaserta – “Istigatori di odio e incitatori di violenza: solo così possono essere definiti coloro i quali compiono gesti simili che non solo offendono un partito e una parte politica che legittimamente svolge la propria attività sul territorio, ma soprattutto imbrattano le mura cittadine devastando il decoro urbano della nostra città. Questo purtroppo è il livello di coloro i quali, sinistra e quant’altro, attaccano il nostro partito“. E’ il commento del commissario cittadino della Lega, Finizio Di Tommaso, riguardo la Scritta contro il Carroccio di Salvini apparsa in via Verdi a Caserta. L'articolo Scritta contro la Lega, il commissario se la prende con la sinistra proviene da Anteprima24.it. anteprima24

