Sci di fondo: i convocati dell'Italia per Falun. Cinque azzurri, De Fabiani e Pellegrino le stelle (Di martedì 4 febbraio 2020) Torna quattordici giorni dopo la Coppa del Mondo di sci di fondo: dalla Germania ci si sposta verso la Svezia, precisamente a Falun, sede dei Mondiali del 2015. Il programma prevede due sprint sabato, mentre domenica 15 km maschile ed una 10 km femminile a tecnica libera. Saranno Cinque gli azzurri presenti sulle nevi svedesi: Marco Selle oggi ha diramato la lista dei convocati, con una novità. Al via infatti Francesco De Fabiani, Federico Pellegrino, Maicol Rastelli, Greta Laurent e Gilberto Panisi. Quest'ultimo sarà alla seconda presenza con la maglia azzurra. L'attesa è per le stelle De Fabiani, apparso in crescita nelle ultime uscite, e, soprattutto, Pellegrino, che nella sprint può puntare sicuramente al podio.

