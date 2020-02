Sci alpino, Italia in testa alla Coppa del Mondo per Nazioni! La Valanga Rosa sogna il trofeo a suon di vittorie (Di martedì 4 febbraio 2020) L’Italia sta disputando una stagione davvero da sogno, la Nazionale femminile di sci alpino sta regalando grandissime emozioni a tutti gli appassionati e i numeri sono davvero molto chiari: 7 vittorie, 20 podi complessivi, 1 tripletta e altre 3 doppiette. Le azzurre sono state perfette fino a questo momento e ora vogliono proseguire in questa direzione per continuare a conquistare successi e risultati davvero da urlo. Tutta la squadra sta girando a meraviglia in tutte le specialità (slalom escluso), il podio è ormai una piacevole costante per la già ribattezzata Valanga Rosa di Federica Brignone, Sofia Goggia, Marta Bassino, Nicol Delago, Elena Curtoni, Francesca Marsaglia e infatti l’Italia è in testa alla classifica della Coppa del Mondo per Nazioni: si tratta della graduatoria che somma i risultati ottenuti da tutte le atlete di un Paese in tutte le gare. Le azzurre ... oasport

