Sardine | Travaglio | “Foto con Benetton? Sono state leggere e si sono fatte infinocchiare

Travaglio su La7 : “Attraverso Craxi morto si cerca di riabilitare i ladri vivi : è la cosa più vergognosa. Sardine? Non so se basteranno in Emilia” : “Craxi, secondo me, viene riabilitato non tanto perché a qualcuno interessi la buonanima defunta venti anni fa. Attraverso Craxi morto, si cerca di riabilitare i ladri vivi. Questa è la cosa più vergognosa che sta accadendo in questo momento. Io credo che invece che a Craxi a Milano dovrebbero dedicare una via a Francesco Saverio Borrelli“. Sono le parole pronunciate a “Dimartedì” (La7) dal direttore de Il Fatto ...

Senaldi spiazza Travaglio a DiMartedì : "L'Emilia non è un voto nazionale? Allora le Sardine hanno capito male" : Pietro Senaldi mette in difficoltà Marco Travaglio. Il direttore di Libero, ospite anche lui a DiMartedì, conferma l'importanza delle regionali in Emilia-Romagna: "È una roccaforte rossa da sempre, questo è il punto cruciale" dice in studio da Giovanni Floris. Una risposta che non trova d'accordo il